Social Freezing la Regione Puglia investe sulla libertà riproduttiva delle donne

La Regione Puglia dimostra ancora una volta il suo impegno a tutela dei diritti femminili, investendo nel sociale e nella libertà riproduttiva delle donne. Questa mattina, nella Sala A del plesso Assessorati di Bari, sono stati presentati gli avvisi pubblici destinati alle ASL pugliesi per erogare contributi economici dedicati al Social Freezing. Un passo importante verso un futuro di scelte libere e consapevoli, che apre nuove opportunità di autonomia alle donne della regione.

Sono stati presentati questa mattina, nella Sala A del plesso Assessorati della Regione Puglia, a Bari, gli avvisi pubblici emanati dalle Asl pugliesi finalizzati alla concessione del contributo economico per il Social Freezing, una misura innovativa del dipartimento Welfare, frutto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Social Freezing, la Regione Puglia investe sulla libertà riproduttiva delle donne

In questa notizia si parla di: Social Freezing Regione Puglia

Preservazione della fertilità: dalla Asl Fg il contributo 'Social Freezing' per le donne tra i 27 e i 37 anni - La Asl di Foggia lancia un'importante iniziativa per le donne tra i 27 e i 37 anni: il contributo per il "Social Freezing".

Social freezing, dalla Regione Puglia il contributo alle donne che intendono crioconservare gli ovociti - Si chiama Social freezing ed è la crioconservazione degli ovociti femminili a fini sociali, per cui la Regione Puglia eroga dei contributi economici destinati alle donne che intendono preservare la pr ... Leggi su trmtv.it

Articoli con argomento: ‘ovociti’ - Si chiama Social freezing ed è la crioconservazione degli ovociti femminili a fini sociali, per cui la Regione Puglia eroga dei contributi economici destinati alle donne che intendono preservare la pr ... Leggi su trmtv.it

BILANCIO. LA REGIONE PUGLIA INVESTE NEL SOCIAL FREEZING, EMILIANO E LACATENA PRESENTANO IL PROVVEDIMENTO A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ - Lacatena – per questa approvazione da parte del Consiglio regionale: la Puglia si conferma una Regione moderna e all’avanguardia”. Leggi su ilikepuglia.it