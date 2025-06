Snoop Dogg | scelto l’attore che lo interpreterà nel biopic targato Universal Pictures

Snoop Dogg si prepara a rivivere sul grande schermo con un biopic targato Universal Pictures, e il protagonista scelto per incarnare questa leggenda dell'hip hop è Jonathan Daviss, star di Outer Banks. Con Craig Brewer alla regia, le aspettative sono alte per questa narrazione coinvolgente sulla vita e la carriera di Snoop. L’attesa cresce: il film promette di regalare al pubblico un’immersione autentica nell’universo di una delle icone più influenti della West Coast.

È stato individuato il protagonista del film biografico dedicato a Snoop Dogg: sarà Jonathan Daviss, star di Outer Banks, a vestire i panni dell'icona dell'hip hop. È ufficiale: Jonathan Daviss interpreterà Snoop Dogg nel film biografico prodotto da Universal Pictures, dedicato alla vita dell'icona dell'hip hop della West Coast. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla conferma di Craig Brewer (Hustle & Flow, Dolemite Is My Name) alla regia. La pellicola sarà prodotta dallo stesso Snoop Dogg insieme a Brian Grazer e Sara Ramaker per Death Row Pictures, etichetta fondata dal rapper e oggi parte integrante dell'universo NBCUniversal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it