Smantellata rete di riciclaggio d’auto di grossa cilindrata rubate

Una brillante operazione dei Carabinieri di Cercola ha smantellato una vasta rete di riciclaggio di auto di grossa cilindrata rubate. Con un'ordinanza cautelare emessa dal giudice, due sospetti sono stati fermati: uno agli arresti domiciliari e l’altro in carcere. Questa indagine dimostra ancora una volta come l’abilità e la determinazione delle forze dell’ordine siano essenziali per combattere il crimine e proteggere la nostra comunità .

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno eseguito, nella serata del 6 giugno, un'ordinanza cautelare nei confronti di due persone residenti a Napoli, indagate per concorso in riciclaggio. Una è finita agli arresti domiciliari, l'altra in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal gip del.

