Sly Stone leggenda del funk e soul si spegne a 82 anni

Sly Stone, icona indiscussa del funk e soul, ci ha lasciato all’età di 82 anni, lasciando un’impronta indelebile nel panorama musicale internazionale. Con la sua innovativa fusione di generi, ha rivoluzionato il modo di ascoltare e vivere la musica, ispirando generazioni di artisti. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le note che hanno attraversato decenni, dimostrando che la vera grandezza non muore mai.

Sly Stone, pioniere del funk e del soul, è morto all’età di 82 anni, lasciando un’eredità musicale che ha segnato profondamente la storia della musica americana e mondiale. Con il suo gruppo, Sly and the Family Stone, ha rivoluzionato la scena musicale unendo soul, rock psichedelico e gospel in un sound originale e vibrante, diventando . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sly Stone, leggenda del funk e soul, si spegne a 82 anni

In questa notizia si parla di: Stone Soul Funk Anni

E' morto il musicista Sly Stone, pioniere del funk; Sly Stone, leggenda del funk e soul, si spegne a 82 anni; Rock in Onda - Masters of soul - Le canzoni dell'anima.

È morto a 82 anni il musicista statunitense Sly Stone, a capo degli Sly and the family stone - Lunedì è morto a 82 anni il musicista statunitense Sly Stone, a capo degli Sly and the family stone, popolare e creativa band soul e funk nata alla fine degli anni Sessanta a San Francisco.

Morto Sly Stone: addio al pioniere del funk che ha fatto ballare intere generazioni - Sly Stone, leader della band americana Sly and the Family Stone, una delle più influenti nello sviluppo del funk, soul, R&B, rock e musica psichedelica, è morto ...

Morto Sly Stone, icona del funk fine anni 60 con i Family Stone. Woodstock, hit come «Dance to the Music» e gli abusi di droga - È morto Sly Stone, un pezzo fondamentale della musica black a cavallo degli anni Sessanta e Settanta.