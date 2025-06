Sky si scusa con Sinner e gli abbonati per l’errore | Quando si sbaglia si sta zitti Malissimo avevamo preparato…

Sky si scusa con Sinner e gli abbonati per l’errore di ieri pomeriggio, quando, durante la trasmissione, è stata mostrata erroneamente la vittoria dell’altoatesino invece del suo avversario. Un episodio che ha sorpreso molti appassionati, sottolineando quanto spesso, a fronte di errori, sia meglio mantenere un profilo basso. Quando si sbaglia, si sta zitti: questa la lezione che ci insegna la recente gaffe, e Sky si impegna a migliorare.

Ieri pomeriggio Jannik Sinner è stato sconfitto da Carlos Alcaraz in cinque set dopo una battaglia epica dura 5 ore e 29 minuti. A far storcere il naso a tanti appassionati è stata la grafica andata in onda su "Sky Sport", che erroneamente ha messo la grafica che ha spiazzato tutti: ossia la vittoria dell'altoatesino.

