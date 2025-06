Con il calciomercato in pieno fermento, una domanda scuote il Napoli: Victor Osimhen può ancora restare? La risposta dipende da un fattore inaspettato e decisivo. Sky Sport svela che il futuro del bomber nigeriano potrebbe dipendere da una figura di grande influenza…

Con il campionato giunto a termine, è in fermento ora il calciomercato. In particolar modo, in casa Napoli, girano tante voci. Una ipotesi interessante è stata rivelata da Sky Sport e riguarda il nigeriano Victor Osimhen, il cui cartellino appartiene ancora alla società azzurra. Il bomber ex Lille quest’anno ha giocato in Turchia col Galatasaray . L'articolo Sky – Osimhen può restare a Napoli? Dipende da Conte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it