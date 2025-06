SiScollina | l’aperitivo che sa di libertà torna l' appuntamento al Frantoio Colle del Poeta di Arquà

Quando il sole inizia a calare, il Frantoio Colle del Poeta diventa il palcoscenico perfetto per Siscollina, l’aperitivo che sa di libertà. Un momento di relax e condivisione in un contesto unico tra i sapori autentici e le atmosfere di Arquà Petrarca. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile: ti aspettiamo il 19…

C’è un momento, dopo il lavoro, in cui il giorno rallenta e la luce si fa dorata. È allora che si scollina. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento al Frantoio Colle del Poeta (Arquà Petrarca). Dove e quando Frantoio Colle del Poeta Via dei Castagni, 14, 35032 Arquà Petrarca PD 19. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "SiScollina": l’aperitivo che sa di libertà, torna l'appuntamento al Frantoio Colle del Poeta di Arquà

In questa notizia si parla di: Poeta Arquà Appuntamento Frantoio