Sinner sulla finale del Roland Garros | Mi fa star male aver perso così

Una finale epica, drammatica e infinita: Jannik Sinner non può nascondere la delusione dopo aver perso contro Carlos Alcaraz in quella che è stata la partita più lunga della storia di Roland Garros. Nonostante il dolore, il suo spirito sportivo e la determinazione restano in primo piano. Queste sono le parole di un campione che, anche sconfitto, guarda avanti con speranza e grinta, pronto a tornare più forte che mai.

Le parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz: il numero uno al mondo ha ceduto alla rimonta dello spagnolo dopo una partita estenuante, giocata molto bene da entrambi, durata 5 ore e 29 minuti e finita con il punteggio di 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6. È stata la finale più lunga nella storia del torneo: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner sulla finale del Roland Garros: "Mi fa star male aver perso così"

