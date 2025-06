Sinner spiega perché i tifosi francesi hanno tifato per Alcaraz | cos’è successo

Durante l’ultima finale di Roland Garros, Jannik Sinner ha affrontato non solo un avversario di calibro, ma anche un pubblico sorprendentemente schierato. I tifosi francesi, infatti, hanno manifestato un supporto evidente per Carlos Alcaraz, soprattutto nei momenti cruciali del match. Questa scelta insolita si spiega con l’ammirazione per il talento e la carica innovativa dell’iberico, che ha saputo catturare l’interesse e il cuore degli spettatori, rendendo il torneo ancora più emozionante e imprevedibile.

Durante l'ultima finale del Roland Garros, Jannik Sinner ha affrontato non solo il suo avversario in campo, ma anche un pubblico sorprendentemente schierato. L'atmosfera sulla Philippe Chatrier era inaspettata e i tifosi presenti hanno chiaramente espresso il loro supporto per Carlos Alcaraz, in modo particolare nei momenti cruciali del match. Ogni volta che Alcaraz segnava un punto, il sostegno si faceva sentire con forza, rendendo l'ambiente piuttosto ostile per l'italiano.

