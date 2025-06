Sinner sotto 4-8 nei precedenti con Alcaraz Djokovic era messo anche peggio con Nadal…

Nel mondo del tennis, la storia è costellata di sfide epiche e inversioni di rotta sorprendenti. Come Djokovic, che all’inizio sembrava soccombere a Nadal, anche Jannik Sinner si trova ora a rincorrere un avversario, con un bilancio di 4-8 contro Alcaraz dopo 12 incontri. La vera forza di un campione si vede nel momento della riscossa, e il passato ci insegna che tutto può ancora cambiare.

Il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal si sono affrontati in carriera per 60 volte in incontri ufficiali sul circuito maggiore, ed il tennista balcanico ha chiuso il bilancio in vantaggio per 31-29, invertendo un trend negativo nei primi incroci con l’iberico. Così come al momento Jannik Sinner, dopo 12 scontri diretti, è in svantaggio per 4-8 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, così Djokovic era in pesante ritardo agli albori delle sfide con lo spagnolo, pagando un passivo ancor maggiore, che dopo 12 match era di -6, sul punteggio di 3-9. Sicuramente l’iberico aveva dalla sua le 5 vittorie su 5 sulla terra, ma Nadal aveva battuto Djokovic anche nei primi due incroci sull’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner sotto 4-8 nei precedenti con Alcaraz. Djokovic era messo anche peggio con Nadal…

