Sinner quanto ha guadagnato al Roland Garros e come cambia ranking

Jannik Sinner ha vissuto un'emozionante finale al Roland Garros 2025, ma il sogno di un secondo titolo Slam si è infranto contro Alcaraz. Nonostante la sconfitta, il suo percorso porta con sé importanti guadagni in termini di premi e una crescita nel ranking mondiale. Scopri come questa battaglia epica influenzerà il suo futuro nel circuito e quali nuovi traguardi lo aspettano.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha perso in finale al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, domenica 8 giugno, da Carlos Alcaraz nella finale dello Slam parigino, in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4), 4-6, 6-7 (3), 6-7 (10-2). Sinner non è quindi riuscito a conquistare il secondo titolo Slam della stagione dopo gli Australian Open vinti lo scorso anno, che sarebbe stato il terzo consecutivo considerando gli US Open del 2024. In ogni caso Jannik si è garantito, grazie alla finale raggiunta al Roland Garros, una bella fetta del montepremi messo in palio al torneo e rimarrà comunque al primo posto del ranking Atp. 🔗 Leggi su Seriea24.it