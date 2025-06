Sinner quando gioca? Jannik ad Halle per prepararsi a Wimbledon Il programma dei prossimi impegni

Sinner, quando scende in campo ad Halle per prepararsi a Wimbledon, è sempre un momento di grande attesa e aspettative. Questa volta, però, l’amarezza per la sconfitta a Parigi è tanta, lasciando Jannik con uno sguardo sconsolato e pensieri rivolti al futuro. Ora, tra impegni e allenamenti, il suo percorso prosegue con determinazione per ritrovare la vittoria e conquistare nuovi traguardi. Ecco il programma dei prossimi impegni di Sinner.

Questa volta l'amarezza è tanta e sarà difficile da smaltire per Jannik Sinner. Lo sguardo sconsolato e perso nel vuoto dopo la finale di Parigi dice tanto di quanto ci tenesse a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca? Jannik ad Halle per prepararsi a Wimbledon. Il programma dei prossimi impegni

In questa notizia si parla di: Sinner Jannik Gioca Halle

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sinner quando gioca? Jannik ad Halle per prepararsi a Wimbledon. Il programma dei prossimi impegni - Lo sguardo sconsolato e perso nel vuoto dopo la finale di Parigi dice tanto di quanto ci tenesse ... Leggi su msn.com

Sinner, obiettivo Wimbledon: quando torna in campo Jannik - Dopo la finale del Roland Garros 2025 persa ieri domenica 8 giugno contro Carlos Alcaraz, il tennista azzurro si concederà un periodo di riposo prima ... Leggi su msn.com

Jannik Sinner guarda a Wimbledon: “Mi serve qualche giorno di stacco. Imparo dagli aspetti negativi” - Jannik Sinner ha perso la finale del Roland Garros 2025, vedendo sfumare un vantaggio di due set a zero e soprattutto mancando tre match point consecutivi ... Leggi su oasport.it