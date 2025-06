Sinner perde ma resta primo Jannik numero 1 anche dopo Wimbledon

Nonostante la sconfitta nella finale di Roland Garros contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner conferma il suo status di numero uno al mondo, dimostrando ancora una volta il suo carattere e la sua determinazione. La battaglia epica di oltre cinque ore testimonia il suo incredibile talento e la resilienza che lo rendono un outsider da rispettare. Con Wimbledon alle porte, l'azzurro si prepara a scrivere nuovi capitoli di una carriera giĂ leggendaria.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha perso la finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, ma rimarrĂ numero uno del mondo. Il tennista azzurro ha sfidato ieri, domenica 9 giugno, lo spagnolo nell'ultimo atto dello Slam parigino, uscendo sconfitto da una battaglia epica da oltre 5 ore, con il secondo della classifica Atp, che arrivava . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

