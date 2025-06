Sinner Panatta | Saranno sempre finali con Alcaraz solo Musetti può batterli

La rivalità tra Sinner e Alcaraz sta per scrivere capitoli epici nel tennis mondiale, con il talento italiano pronto a sfidare il dominatore spagnolo. Adriano Panatta sottolinea come questa sfida tra i due giovani prometta di definire un'epoca, lasciando pochi dubbi sulla loro supremazia. Solo Musetti potrebbe rappresentare l'outsider capace di interrompere questa saga di finali…

(Adnkronos) – Sinner contro Alcaraz, Alcaraz contro Sinner. Meglio abituarsi perché la rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo segnerà un'epoca nel tennis. Ne è convinto Adriano Panatta, che si esprime all'Adnkronos dopo la finale del Roland Garros vinta dall'iberico. "Alcaraz e Sinner sono una o due spanne sopra tutti gli altri quindi dobbiamo abituarci a vederli

