Sinner | Non si può paragonare questa partita con nessun’altra ora mi serve un po’ di tempo

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros resterà nella storia del tennis come un confronto epico e indimenticabile. Dopo una battaglia di oltre cinque ore e cinque set, il giovane talento italiano ha dimostrato tutta la sua determinazione, anche se il risultato non è stato dalla sua parte. Sinner, nel suo intervista alla Gazzetta dello Sport, rivela quanto questa esperienza lo abbia arricchito e quanto sia orgoglioso di aver dato il massimo, lasciando aperta la speranza per future grandi imprese.

Jannik Sinner ieri ha perso la finale del Roland Garros dopo cinque set e più di cinque ore in campo. Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è imposto, nonostante l’altoatesino fosse inizialmente in vantaggio di due set. L’intervista di Sinner rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Sinner: «Se fossi felice di giocare un’altra finale, ci sarebbe qualcosa di sbagliato». È incredibilmente complicato perdere una finale così serrata, ma quanto è orgoglioso di queste cinque ore di tennis che ha condiviso con Carlos? « È difficile dirlo ora. Certo, sono felice di aver raggiunto questo livello di gioco, contento del mio torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner: «Non si può paragonare questa partita con nessun’altra, ora mi serve un po’ di tempo»

