Sinner ko con Alcaraz piangere non serve | le parole che stupiscono il mondo

sinner ko con Alcaraz: le parole che stupiscono il mondo non servono, perché a volte la realtà parla più forte di qualsiasi discorso. La delusione di Jannik Sinner si mescola alla magia di un Roland Garros che resterà negli annali per tensione e emozioni. Dopo una rimonta epica e mille emozioni, Carlos Alcaraz si impone, lasciando tutti senza fiato e dimostrando ancora una volta che nel tennis, niente è scritto prima del traguardo.

La delusione di Jannik Sinner è grande. Quasi quanto la gioia di qualsiasi tifoso di tennis nell'assistere alla finale del Roland Garros più lunga, tesa ed emozionante di sempre. Alla fine gode Carlos Alcaraz, al termine di una rimonta epica in cui si è ritrovato sotto 2 set a 0, costretto ad annullare poi 3 palle match e infine subire un break quando tutto sembrava aver già portato il secondo Slam dell'anno nelle sue mani. Un contraccolpo psicologico devastante per tutti, ma non per il fenomeno spagnolo, capace di centrare un super tie-break praticamente perfetto nel momento di maggior stress psicofisico del torneo e, probabilmente, della stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it