Sinner imperturbabile e poco empatico | la prima crepa nel suo tennis

Nel mondo del tennis, l’immagine di imperturbabilità e freddezza spesso si associa ai grandi campioni. Tuttavia, una piccola crepa nel carattere di Sinner emerge proprio dal suo modo di affrontare il campo: il cappellino. A differenza dei Big Three, che si sono sempre mostrati a volto scoperto, Sinner indossa un copricapo, segnando una svolta nel suo stile. È qui che si apre una nuova sfida tra tradizione e personalità.

Innanzitutto, il cappellino. I big three che hanno dominato il tennis per un ventennio negli Anni 2000 avevano il cappellino? No. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno giocato sempre a capo scoperto (in rare occasioni Djokovic ha usato un berretto), mostrandoci viso, occhi, emozioni tutto en plein air. Pure Carlos Alcaraz gioca senza cappellino, sfrontato con quella chioma fitta fitta scura scura e i suoi cinque Slam già vinti a soli 22 anni (campioni celebrati come John McEnroe ne hanno vinti sette in tutta la carriera, e Ivan Lendl otto). Jannik Sinner, invece, indossa il cappellino.