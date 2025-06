Sinner finale Roland Garros mamma Siglinde beccata così in tribuna

La finale di Roland Garros 2025 si è trasformata in un evento memorabile, con partite di altissimo livello e una cornice da sogno. Tra i protagonisti in campo, Sinner e Alcaraz hanno regalato emozioni da brivido, mentre sugli spalti un pubblico internazionale di stelle ha reso l’atmosfera ancora più esclusiva. Tra le presenze più sorprendenti, quella di mamma Siglinde, beccata tra le tribune, aggiunge un tocco di emozione e autenticità a questa notte da leggenda.

La finale del Roland Garros 2025 è stata un evento da prima serata, e non solo per il livello stellare dei due protagonisti in campo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sugli spalti del Philippe-Chatrier, infatti, c’era un autentico parterre de rois, con celebrità internazionali in ogni settore del pubblico: Dustin Hoffman (87 anni, eterno ragazzo di Hollywood) accanto a David Zaslav, presidente di Warner Bros Discovery; il regista Spike Lee, le attrici Natalie Portman e Millie Bobby Brown, l’ex stella NBA Tony Parker e il campione olimpico di rugby Antoine Dupont. Eppure, a rubare davvero la scena è stata un’altra figura, lontana dai riflettori patinati dello showbiz ma con un’intensità che ha bucato lo schermo: Siglinde Sinner, la mamma di Jannik. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it