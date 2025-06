Sinner Errani Paolini Vavassori Musetti | mai così italiano il Roland Garros

Il Roland Garros 2025 ha regalato all’Italia un traguardo storico nel tennis, con due vittorie su tre finali disputate, dimostrando che il nostro sport sta vivendo un momento di grande crescita e talento. Sebbene l’ultima domenica abbia lasciato un po’ di amaro in bocca, i progressi e le performance degli atleti italiani sono un motivo di orgoglio e speranza per il futuro. La strada verso il successo è tracciata, e il meglio deve ancora venire.

Ormai si può chiaramente dire: quello che sembrava impossibile superare è stato per certi versi superato. Il Roland Garros 2024 aveva proposto ben tre apparizioni italiane sulle cinque finali delle specialità, mentre nel 2025 è capitato anche di meglio: ancora tre finali, ma con due vittorie. Certo, è mancata quella dell’ultima domenica, e in un modo dolorosissimo per i tifosi del nostro Paese. Pur tuttavia, non si può non trovare la positività in quanto accaduto in questi giorni. Sara Errani è arrivata a quota otto Slam in carriera, aggiungendo sia il misto con Andrea Vavassori che il femminile con Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it