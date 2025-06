Sinner e il tifo del Roland Garros per Alcaraz | Nessun problema

Nel cuore di Parigi, il Roland Garros 2025 ha regalato emozioni intense e sorprese inattese. Jannik Sinner, con eleganza e fair play, si confronta con il tifo appassionato che ha sostenuto Carlos Alcaraz fin dall’inizio di una finale lunga e combattuta. Nonostante la sconfitta, l’azzurro dimostra maturità, lasciando un messaggio di rispetto e sportività. E così, tra applausi e riconoscimenti, si chiude un match che resterà nella memoria di tutti gli appassionati di tennis.

(Adnkronos) – “Carlos è un giocatore che piace molto al pubblico, non ho nessun problema”. Jannik Sinner, con fair play fino alla fine, glissa davanti alle domande sull’atteggiamento del pubblico della finale del Roland Garros 2025. L’azzurro, sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz in una maratona di 5 set, ha giocato un match ‘in trasferta’: complice l’andamento del match, con Alcaraz sotto di 2 set, il tifo si è orientato sin dall’inizio verso lo spagnolo. “Il pubblico è importante in questo sport, tante volte ha aiutato me. Va bene così”, dice Sinner nelle interviste post-partita chiudendo il caso. 🔗 Leggi su Seriea24.it

