Sinner e Alcaraz ora sono usciti dal mondo tennis ed entrati nell’universo mainstream Athletic

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno fatto il grande salto dall'universo del tennis al mainstream, diventando icone di un fenomeno globale. La loro epica finale a Roland Garros, la più lunga della storia del torneo, ha catturato l’attenzione di milioni di appassionati. Due giovani star, ora protagonisti di un racconto che va oltre i confini dello sport, sono pronti a entrare nell’immaginario collettivo. La sfida tra passato e futuro si è conclusa, ma la loro storia è appena iniziata…

Ieri la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è conclusa con la vittoria dello spagnolo in cinque set (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7). Sicuramente resterà una partita memorabile, anche perché è stata la finale più lunga del Grande Slam francese. Sinner e Alcaraz le star del tennis ora mainstream. The Athletic scrive: È stato la finale sogna dal mondo del tennis. Cinque ore e mezza di gioco emozionanti e drammi inesorabili tra le due nuove stelle. La nascita di una nuova rivalità che questo sport spera possa prendere il testimone dai Big Three Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it