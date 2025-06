Sinner battuto in finale infinita al Roland Garros Alcaraz trionfa al quinto set

Una finale epica, ricca di emozioni e suspense, ha visto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sfidarsi fino all’ultimo punto sul terre battute di Roland Garros. Dopo oltre cinque ore di gioco, il giovane spagnolo trionfa al quinto set, scrivendo una delle pagine più memorabili della storia del torneo parigino. L’azzurro, fermo a un passo dal sogno, dimostra ancora una volta il suo spirito combattivo, lasciando il pubblico senza fiato. La sfida tra questi titani si conclude, ma il futuro è tutto da scrivere.

(Adnkronos) –?Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, spreca 3 match match e cede allo spagnolo, numero 2 del mondo, che rimonta e vince al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2) dopo una battaglia di 5 ore e mezza nella finale più lunga nella storia del torneo parigino. Il 23enne altoatesino perde l’occasione per conquistare il quarto titolo Slam in carriera e il ventesimo complessivo. A quota 20 tornei arriva invece Alcaraz, che si conferma campione al Roland Garros e mette in bacheca il quinto trofeo Slam. 🔗 Leggi su Seriea24.it