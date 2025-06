Sinner-Alcaraz tutti i record raggiunti e battuti nella finale del Roland Garros

trafiggendo i confini del tennis internazionale. In una sfida epica durata oltre cinque ore, Sinner e Alcaraz hanno scritto pagine di storia, battendo record e incantando il pubblico con qualità, atletismo e tenacia. La loro vittoria al super tie-break del quinto set non solo ha consacrato Alcaraz, ma ha anche confermato che questa rivalità promette di dominare il panorama tennistico mondiale per gli anni a venire.

Qualità, atletismo, giocate da campioni, tenuta fisica e mentale. Nelle 5 ore e 29 minuti in cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (che ha vinto al super tie-break del quinto) si sono dati battaglia al Roland Garros, non è mancato nulla. Che i due siano destinati a dominare la scena mondiale del tennis nei prossimi anni è ormai cosa nota, ma la finale dello slam parigino è l'ennesimo punto esclamativo di una rivalità bellissima, sana e che sta già regalando tantissime emozioni e record. Perché sono diversi i primati raggiunti dai due nel lunghissimo, faticoso ma spettacolare atto conclusivo di Parigi nella giornata di domenica 8 giugno.

