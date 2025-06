Sinner-Alcaraz ascolti sopra i 5 milioni per la finale del Roland Garros

Un record di ascolti per il tennis italiano e internazionale. La finale del Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz ha catturato l’attenzione di oltre 5 milioni di spettatori, sfidando ogni aspettativa con la sua durata epica di 5 ore e 29 minuti. Questa straordinaria performance dimostra come lo sport possa unire e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, lasciando il segno nella storia delle trasmissioni sportive in Italia.

Sono stati diffusi i dati d’ascolto della finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, trasmessa in diretta in Italia sul chiaro di Nove e sul pay di Eurosport 1 (simulcast). L’incontro è durato ben 5 ore e 29 minuti, sconvolgendo praticamente ogni regola che si rispetti del palinsesto televisivo. In particolare, il mix di Nove e di Eurosport 1 ha prodotto in Italia un dato d’ascolto che si assesta sui 5.025.000 milioni, pari al 38% sull’intera durata del match (15:24-20:57). Tali ascolti si suddividono in 3.612.000 sul Nove, pari al 27,4% e tra i migliori ascolti di tutta la giovane storia del canale (nato nel 2015 come Deejay Tv e poi divenuto quel che è oggi), e in 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz, ascolti sopra i 5 milioni per la finale del Roland Garros

