Sinner-Alcaraz al Roland Garros record | oltre 5 milioni di spettatori share 38% su NOVE ed Eurosport

Un trionfo senza precedenti ha conquistato il mondo dello sport e dei media: la finale tra Sinner e Alcaraz a Roland Garros ha infranto ogni record, con oltre 5 milioni di spettatori e un impressionante share del 38%. Questo evento storico, trasmesso su Nove ed Eurosport, si conferma il programma più visto di sempre, segnando un nuovo traguardo per l’audience televisiva italiana e internazionale. La passione per il tennis non si ferma qui...

RECORD STORICO PER LA FINALE DEL ROLAND GARROS IL MATCH “SINNER-ALCARAZ” SEGUITO DA OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 38% DI SHARE SUL PUBBLICO TOTALE È IL PROGRAMMA PIÙ VISTO DI SEMPRE DEL PORTFOLIO PER WBD MIGLIOR DATO DI SEMPRE NELLE 24ORE CON IL 24% DI SHARE RECORD PER NOVE ED EUROSPORT NELLE 24 ORE RISPETTIVAMENTE CON IL 12,7% E IL 5,3%. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sinner-Alcaraz al Roland Garros record: oltre 5 milioni di spettatori, share 38% su NOVE ed Eurosport

