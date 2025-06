Sindaco alle corde per il bilancio

In un clima di crescente tensione politica, Fabrizio Ciarapica si trova alle corde: il sindaco recede in modo disperato, ricorrendo a ricatti volgari per assicurarsi il voto di Fratelli d’Italia sull’approvazione del bilancio. La situazione si fa calda in vista della decisione decisiva di questa sera alle 21, quando l’aula sarà chiamata a votare, mettendo alla prova un’amministrazione ormai in forte ritardo.

" Fabrizio Ciarapica è veramente disperato, se deve ricorre a volgari ricatti per garantirsi il voto favorevole dei consiglieri di Fratelli d’Italia sulle variazioni di bilancio ". Alberto Feliziani (nella foto), punto di riferimento di una robusta componente di FdI, mira dritto al sindaco alla vigilia dell’appuntamento che stasera (alle 21) metterà l’aula alla prova dell’approvazione del bilancio consuntivo – con l’amministrazione in ritardo sui tempi di legge e pressata dalla Prefettura – e di una variazione ai conti che vale 4 milioni di euro, per finanziare opere pubbliche a pochi mesi dalle Regionali e con il sindaco candidato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sindaco alle corde per il bilancio"

In questa notizia si parla di: Bilancio Sindaco Corde Dritto

Bilancio “salvo”, crisi politica no: occhi puntati sul sindaco Nargi - Dopo un intenso dibattito di oltre 10 ore, il sindaco Laura Nargi ottiene il via libera al bilancio previsionale del Comune di Avellino, superando una serie di ostacoli e tensioni politiche.

San Gimignano, il Comune dice sì Approvato il bilancio del 2022 "Abbiamo tenuto la barra dritta" - "Abbiamo continuato a tenere la barra dritta", affermano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini. Leggi su lanazione.it

Indennità pignorata, il sindaco tira dritto - Approvato a maggioranza il rendiconto di gestione del bilancio 2024, che come annunciato dal sindaco Alberto Antognozzi, prevedeva una situazione migliorativa rispetto al 2023 e un avanzo di ... Leggi su msn.com