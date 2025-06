Simone manca da casa dal 5 Giugno | l’appello della mamma per avere sue notizie

La scomparsa di Simone Manca da Nettuno il 5 giugno ha scosso profondamente la sua famiglia. Dopo una telefonata allarmante, da allora nessuna traccia del 32enne, che potrebbe trovarsi a Roma e in condizione di bisogno. L’appello della mamma si unisce all’urgente richiesta di aiuto di Penelope Lazio, per ritrovare Simone e portarlo in salvo. La solidarietà può fare la differenza: insieme, possiamo aiutare a ricostruire il suo cammino verso casa.

Simone De Luca, 32 anni, è scomparso da Nettuno il 5 giugno 2025 dopo aver effettuato una telefonata giudicata allarmante dalla madre, che da allora non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. Secondo quanto riportato, l'uomo potrebbe essersi spostato verso Roma e potrebbe trovarsi in stato di bisogno. Le aree da monitorare. Secondo le informazioni raccolte dall'associazione Penelope Lazio, impegnata nel supporto ai familiari delle persone scomparse, l'attenzione è rivolta in particolare verso alcune aree della capitale, tra cui: • Stazione Termini • Cecchignola Identikit e abbigliamento.

In questa notizia si parla di: Simone Giugno Manca Casa

