Simone Biasutti | Livello in Italia altissimo vorrei essere il terzo triplista per i Mondiali

Simone Biasutti sta riscrivendo le regole del triplo salto in Italia, con un livello che raggiunge vette altissime. Dopo un 2025 ricco di successi, tra miglioramenti indoor e outdoor, il triplista friulano punta ora a scalare ancora più in alto. Il suo obiettivo? Essere il terzo triplista italiano di sempre ai Mondiali. Un sogno ambizioso che potrebbe diventare realtà , portando il suo talento sotto i riflettori internazionali.

Simone Biasutti è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il triplista friulano si è reso protagonista sin qui di un ottimo 2025, in cui si è migliorato prima al coperto (16.67 metri agli Assoluti di Ancona, partecipando in seguito a Europei e Mondiali in sala) e poi anche all’aperto (16.63 a Savona). Il 25enne azzurro ha raccontato la sua prima partecipazione ad un Mondiale Senior: “ È stata sicuramente inaspettata, perché ho iniziato la stagione con l’obiettivo dei Campionati Italiani ed infatti ero riuscito a raggiungere il picco della forma lì e l’ho dimostrato. 🔗 Leggi su Oasport.it