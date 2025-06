Silvio Baldini spara a zero sugli azzurri | Non sanno cos’è la bandiera l’ultima nazionale vera quella dell’82 video

Silvio Baldini, con la sua schiettezza e passione travolgente, si è conquistato il cuore dei tifosi italiani. A 67 anni, il “Toscanaccio” di Massa non ha paura di dire ciò che pensa, scatenando discussioni e ammirazione. La sua ultima uscita contro gli azzurri ha acceso il dibattito sul vero DNA della nazionale, ricordando a tutti quale sia la vera bandiera dello sport. In un calcio italiano spesso troppo convenzionale, Baldini rappresenta il vento di novità e autenticità.

Silvio Baldini a 67 anni è diventato l'idolo del momento per i tifosi di calcio. "Toscanaccio" di Massa, senza peli sulla lingua e anticonformista per definizione, è l'allenatore che ha riportato il Pescara in Serie B vincendo i playoff di Serie C. Ma soprattutto è diventato popolarissimo per il video dell'intervista rilasciata ai microfoni della Rai, dopo la straordinaria vittoria ai rigori contro la Ternana nei playoff. In un calcio italiano malato, 10 100 1000 persone e allenatori come Silvio Baldini e le sue parole dopo #PescaraTernana: semplicemente IMMENSO pic.twitter.comEIPVSaKzNC — Daniele (@Danyboy1991) June 7, 2025 Come è nel suo stile vulcanico, l'allenatore toscano ha parlato a ruota libera, senza risparmiare nessuno, a partire dai giocatori della Nazionale italiana, freschi di una pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia nella prima partita di qualificazione ai Mondiali.

