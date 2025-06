Silvio Baldini porta il Pescara in Serie B | vittoria ai rigori contro la Ternana

Silvio Baldini, il tecnico dal cuore toscano, conquista ancora una volta il suo posto in Serie B con il Pescara. Dopo aver superato la Ternana ai rigori nella finale di playoff, Baldini conferma il suo talento e la sua capacità di guidare le squadre verso il successo. La stagione di promozione rappresenta un ulteriore traguardo nella brillante carriera dell’allenatore che, con passione e determinazione, continua a scrivere pagine memorabili nel calcio italiano. La sua vittoria è la prova che la dedizione premia sempre.

Il tecnico massese Silvio Baldini ha compiuto un’altra impresa sportiva delle sue riuscendo a centrare una nuova promozione in serie B, stavolta col Pescara. I ’delfini’ sabato sera si sono aggiudicati i playoff di serie C superando nella finale di ritorno la Ternana ai calci di rigori. E’ la seconda volta negli ultimi 4 anni che l’allenatore originario di Canevara riesce a imporsi nel lungo e difficile cammino della post season. Nella stagione 2021-2022 lo aveva già fatto a Palermo battendo in quel caso nella finale playoff il Padova. Baldini è un tecnico che è partito dal Bagnone e dalla Massese fino ad allenare in serie B e A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Silvio Baldini porta il Pescara in Serie B: vittoria ai rigori contro la Ternana

In questa notizia si parla di: Baldini Serie Silvio Pescara

Il Pescara vola in Serie B ai rigori: Plizzari eroico e in lacrime, Baldini: ‘Vittoria contro i lestofanti’ - Notte indimenticabile per il Pescara, che vola in Serie B grazie a un’impresa da fuoriclasse. Alessandro Plizzari, portiere dal cuore grande e dallo spirito indomabile, ha scritto la storia con parate da brivido, restando in campo nonostante l’infortunio e respingendo tre rigori decisivi.

Ex Palermo, Silvio Baldini conquista la promozione in Serie B con il Pescara https://msn.com/it-it/sport/other/ex-palermo-silvio-baldini-conquista-la-promozione-in-serie-b-con-il-pescara/ar-AA1GimaD?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Partecipa alla discussione

Felice per il ritorno del Pescara in serie B. È anche il successo di Silvio Baldini, uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia. Molto, troppo sottovalutato perché mai supino al sistema. #pescaraternana #baldini #pescara Partecipa alla discussione

Silvio Baldini porta il Pescara in Serie B: vittoria ai rigori contro la Ternana - Il tecnico massese Silvio Baldini conquista la promozione in Serie B con il Pescara, superando la Ternana ai rigori. Leggi su sport.quotidiano.net

Silvio Baldini, lo sfogo in diretta dopo la promozione del Pescara è virale: "Dicevano che ero una testa di caz..." - Silvio Baldini si è scatenato in diretta tv e conferenza stampa dopo la promozione in Serie B del Pescara grazie al successo ai calci di rigore nel ritorno della finale playoff cont ... Leggi su msn.com

Pescara, Baldini ne ha per tutti dopo la promozione in B: lo sfogo in diretta tv - Il tecnico Silvio Baldini si commuove durante la festa promozione in Serie B del Pescara e lancia un duro messaggio contro chi l'ha criticato da inizio stagione. Leggi su sport.virgilio.it