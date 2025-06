Silvia Bindella e le altre vittime con l’ergastolo del cuore Una fiaccolata per chiedere giustizia vera per Terry

Silvia Bindella e le altre vittime con l’“ergastolo del cuore” si sono ritrovate in una fiaccolata a Milano, per chiedere giustizia vera per Terry, la donna uccisa a 82 anni da un ragazzo di soli 15 anni. Un momento di solidarietà e di lotta contro la brutalità che scuote la società. La speranza è di recuperare valori e umanità, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.

Milano – “ Noi vittime, con l’ergastolo del cuore, siamo quelle da recuperare. Non gli assassini. Cosa vogliamo recuperare da uno che a 15 anni massacra con crudeltà una donna di 82 anni fragile, alta un metro e cinquanta, indifesa?”. Silvia Bindella, la figlia di Teresa Emma Meneghetti, la donna che lo scorso 14 maggio è stata ammazzata nella sua casa in via Verro 46 da un 15enne, M.S., che fino a un anno fa viveva con la madre nello stesso stabile, si prepara alla fiaccolata di sabato 14 giugno. Una manifestazione organizzata dai familiari, a un mese esatto dall’omicidio, che partirà alle 15 da piazza Missori e attraverserà il centro fino a Palazzo Marino per “ricordare mia madre ma anche per chiedere, con forza, giustizia vera”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Silvia Bindella e le altre vittime con l’ergastolo del cuore. Una fiaccolata per chiedere “giustizia vera per Terry”

