Siena | Nuova guida tecnica con Bellazzini-Lelli sfide e aspettative per la Serie D

Siena si prepara a ripartire con una guida tecnica fresca e promettente: Bellazzini-Lelli. Questa giovane coppia rappresenta il cuore di una sfida ambiziosa, puntando a sorprendere e valorizzare il talento locale. La direzione scelta riflette un cambiamento di rotta, lontano dai veterani come Indiani, verso un futuro più dinamico e innovativo. Ora, non resta che aspettare di vedere questi giovani all’opera e scoprire se sapranno conquistare i cuori biancoverdi.

Il primo passo verso la nuova stagione è stato compiuto con la scelta della rampante accoppiata Bellazzini-Lelli. Guida tecnica giovane, dinamica e tutta da scoprire. Sono curioso di vederli all’opera e spero davvero di avere sorprese positive. Parliamoci chiaro nella quarta serie attuale mettersi in tasca un veterano come Paolo Indiani è garanzia di successo, ma non è certo il profilo adatto per la proprietà bianconera. L’ex tecnico del Livorno ti porta in Serie C ma vuole un mercato molto importante, magari da potenziare nella sessione invernale. Soprattutto vuole giocatori esperti e pronti, proprio come quelli che stanno salutando il Siena in queste ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net