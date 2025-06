Sicurezza sul litorale l' allarme di Confcommercio | Imprenditori preoccupati

L'estate si avvicina, ma i segnali di allarme non si placano: Confcommercio Pisa lancia un forte appello alla sicurezza sul litorale, dopo una serie di episodi di furti e vandalismi che minacciano la tranquillità degli esercenti. La preoccupazione è palpabile tra gli imprenditori, che chiedono interventi immediati per tutelare il proprio lavoro e il turismo. È fondamentale agire subito per garantire un’estate serena e senza ulteriori intoppi.

Pisa, 9 giugno 2025 – “L'estate non è ancora cominciata, ma se il buongiorno si vede dal mattino i nostri imprenditori non possono certo dormire sonni tranquilli”. Esprime tutta la sua preoccupazione il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli dopo gli episodi di furti, danneggiamenti e vandalismi che hanno colpito stabilimenti e attività di Tirrenia e Marina di Pisa. “Quelli avvenuti nel fine settimana sono atti gravissimi e che richiedono una risposta immediata da parte di istituzioni e forze dell'ordine. Nei weekend estivi più di 200mila persone raggiungono il Litorale pisano e ci sembra logico che a fronte di questi numeri servano uno sforzo e un impegno straordinari da chi è deputato per legge a garantire la sicurezza, un tema fondamentale per gli imprenditori che diventa ancor più scottante nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza sul litorale, l'allarme di Confcommercio: "Imprenditori preoccupati"

