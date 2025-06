Sicurezza sul lavoro in provincia si continua a morire Ecco i dati del rapporto Uil

La sicurezza sul lavoro in provincia di Latina resta una priorità urgente, con dati allarmanti che mostrano come ogni incidente rappresenti una tragedia evitabile. Nel 2024, seppure in calo rispetto all’anno precedente, si sono verificati ancora 3.474 infortuni, coinvolgendo operai nei campi, sui ponteggi o nella logistica. È il momento di intensificare gli sforzi e adottare misure concrete per tutelare la vita di chi ogni giorno lavora duramente per il nostro territorio.

Nel Lazio e in provincia di Latina si continua a morire sul posto di lavoro. "Nel territorio pontino il 2024 si è concluso con 3.474 infortuni sul lavoro. Fortunatamente sono diminuiti rispetto al 2023 quando erano stati 3.591. Ma nei campi, oppure su una impalcatura, o nella logistica, si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sicurezza sul lavoro, in provincia si continua a morire. Ecco i dati del rapporto Uil

