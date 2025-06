Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro | i pilastri delle aziende che guardano al futuro

l’obbligo di garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri per tutelare la vita e la salute dei lavoratori. Investire in sicurezza non è solo un dovere legale, ma anche una strategia vincente per costruire aziende resilienti e orientate al futuro. È fondamentale che le imprese adottino misure efficaci e aggiornate, perché proteggere i propri lavoratori significa investire nel successo duraturo del proprio business.

Nel panorama economico attuale, la sicurezza sul lavoro rappresenta un elemento essenziale per la sostenibilità e la competitività delle imprese. Secondo alcune ricerche recenti, nel 2024 si sono registrati in Italia 1.090 decessi sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente. Si tratta di dati indicativi, specie se si considera che il Decreto Legislativo 812008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, impone obblighi stringenti per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. La mera conformità normativa, in sostanza, non è sufficiente: è essenziale adottare un approccio proattivo e integrato alla gestione della sicurezza, che vada oltre il semplice adempimento delle disposizioni di legge.

