Siccità Cia Sicilia orientale | Non si abbassi la guardia non è emergenza ma la situazione resta critica

segno di speranza arrivato con le recenti precipitazioni, ma senza dimenticare che la crisi idrica perdura. È fondamentale mantenere alta l'attenzione e adottare strategie efficaci per tutelare il nostro patrimonio agricolo e ambientale. Solo così potremo affrontare con determinazione questa emergenza e garantire un futuro sostenibile alle nostre terre.

“Non è tempo di fare allarmismi, ma si commetterebbe un grave errore se si pensasse che le piogge dello scorso inverno abbiano risolto il problema siccità nelle nostre campagne”. Lo afferma Giosuè Catania presidente della Confederazione degli agricoltori CIA Sicilia Orientale, dopo il primo vero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Siccità, Cia Sicilia orientale: "Non si abbassi la guardia, non è emergenza ma la situazione resta critica"

