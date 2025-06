Siamo al fianco delle imprese nel loro sviluppo

SEGUIRE con professionalitĂ e competenza il mondo agricolo sostenendo progetti costruiti su misura insieme agli imprenditori: Bper guarda con sempre maggiore attenzione al settore e la partecipazione in qualitĂ di main sponsor ad Agrofutura ne è la dimostrazione tangibile. "Vogliamo essere al fianco degli imprenditori agricoli – spiega Simone Maci, Direttore Regionale Lazio, Toscana e Umbria – e progettare insieme a loro strategie di sviluppo". Dottor Maci, che significato ha la vostra partecipazione ad Agrofutura? "Si tratta di un’importante opportunitĂ per far conoscere il nostro servizio di Agri Banking e sviluppare un significativo network con le aziende e le istituzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Siamo al fianco delle imprese nel loro sviluppo"

