Si tuffa nelle acque del canale a Cerano per un bagno e non riemerge | 29enne muore annegato indagini in corso

Tragedia a Cerano, nel Novarese: Marcus Necula, giovane agricoltore di 29 anni originario della Romania, perde la vita mentre si tuffa nel canale di via Camerone. Un gesto improvviso che si trasforma in un dramma, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica scomparsa. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa terribile vicenda.

Si chiama Marcus Necula l'agricoltore 29enne di origine rumena annegato in un canale di via Camerone a Cerano, nel novarese: la vittima si era tuffata in acqua per un bagno refrigerante, ma √® stata colta da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cerano, 29enne cade nel canale e annega - Una tragica notizia scuote Cerano: nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno, un giovane di 29 anni ha perso la vita in seguito a una caduta nel canale di via Camerona.

