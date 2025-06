Si tuffa dopo pranzo e muore davanti agli occhi della moglie

Un tragico incidente scuote le tranquille acque del Lago di Garda: mentre i soccorsi si impegnano a salvare un windsurfista nel Trentino, sul versante veronese un anziano turista tedesco perde la vita dopo essersi tuffato poco dopo pranzo. La scena drammatica si svolge davanti agli occhi agghiacciati della moglie, lasciando tutti sgomenti. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragica perdita.

Mentre nel versante trentino del Lago di Garda i soccorsi erano impegnati per un windsurfista finito alla deriva, nel tratto veronese c'è invece chi ha perso la vita. Si tratta di un turista tedesco di 87 anni morto al largo di Brenzone, sulla sponda veronese. Secondo quanto emerso, l'uomo si.

Un tragico incidente scuote le rive del Lago di Garda: mentre i soccorritori intervenivano per un windsurfista in difficoltà nel Trentino, nel versante veronese si registra una perdita umana.

