Si spegne il semaforo e si alza la sbarra ma arriva il treno | tragedia sfiorata a Cospea

Si spegne il semaforo e si alza la sbarra, ma improvvisamente arriva un treno, rischiando di provocare una tragedia sfiorata a Cospea. A nome del comitato di quartiere, esprimo la nostra profonda preoccupazione e indignazione per l'episodio di domenica 8 giugno alle 19.30, quando un'ennesima mancanza di sicurezza ha messo a repentaglio la vita dei residenti. È fondamentale intervenire subito per garantire la sicurezza di tutti e prevenire future emergenze.

© Ternitoday.it - Si spegne il semaforo e si alza la sbarra, ma arriva il treno: tragedia sfiorata a Cospea

