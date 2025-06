Si sgancia il carico di un autoarticolato in frenata disagi al traffico

Un incidente imprevisto ha messo a dura prova il traffico di Trieste: un autoarticolato in frenata ha perso parte del suo carico, provocando disagi e preoccupazione. Sei bobine di alluminio, ognuna di circa 5,5 tonnellate, si sono spostate verso la cabina di guida, creando un pericolo immediato e rallentando la circolazione in viale Campi Elisi. La sicurezza e la gestione di questi episodi sono fondamentali per garantire la fluidità del traffico e la tutela di tutti gli utenti stradali.

TRIESTE - Un autoarticolato frena e si sgancia il carico, composto da 6 bobine di alluminio dal peso di circa 5,5 tonnellate l'una, che si sono spostate verso la cabina di guida. È accaduto oggi pomeriggio in viale Campi Elisi poco prima dell'ingresso del punto franco nuovo di Trieste. Dalle 15. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Si sgancia il carico di un autoarticolato in frenata, disagi al traffico

