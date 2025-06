Si schianta con la moto a pochi metri dal bar | morto ragazzo di 27 anni

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Zogno, lasciando senza parole tutti per la perdita improvvisa di Mustapha Hamidi, 27 anni, originario del Marocco. Mentre percorreva viale Martiri della Libertà, la sua vita si è spezzata a pochi metri dal bar, in un attimo di fatalità che nessuno avrebbe potuto prevedere. La città piange un giovane talento, il cui ricordo rimarrà vivo nel cuore di chi lo conosceva.

Un terribile incidente ha strappato alla vita Mustapha Hamidi, 27 anni, originario del Marocco ma residente a Zogno (Bg), luogo della tragedia. Erano le 21.15 di domenica 8 giugno quando il giovane ha perso il controllo della sua moto da cross mentre percorreva viale Martiri della Libertà, a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Si schianta con la moto a pochi metri dal bar: morto ragazzo di 27 anni

