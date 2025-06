Si finge ufficiale dei carabinieri promettendo incarichi in cambio di soldi | truffatore finisce nei guai

Un uomo si spacciava per ufficiale dei carabinieri, promettendo incarichi di lavoro in cambio di denaro, ma la sua finta divisa non ha potuto salvarlo dalle accuse. Dopo un’indagine accurata, i carabinieri del comando provincia hanno smascherato il truffatore, denunciandolo per truffa aggravata e sostituzione di persona. La sua truffa è stata ormai svelata, dimostrando che la giustizia non lascia spazio a chi si approfitta della buona fede degli altri.

Si fingeva carabiniere, promettendo incarichi di lavoro in cambio di denaro. Al termine di un'attivitĂ investigativa svolta dai carabinieri del comando provincia, un cinquantenne è stato denunciato con le accuse di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito dagli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Si finge ufficiale dei carabinieri promettendo incarichi in cambio di soldi: truffatore finisce nei guai

In questa notizia si parla di: Carabinieri Promettendo Incarichi Cambio

Cambio al vertice dei Carabinieri - Il generale Luca Corbellotti assume il comando della Legione Umbria dei carabinieri, subentrando al generale Gerardo Iorio. Leggi su lanazione.it

Napoli, cambio ai vertici dei carabinieri: Canio Giuseppe La Gala al comando regionale - Per il generale Jannece, che pure ha retto incarichi operativi importanti (tra questi, ha diretto ... Leggi su ilmattino.it

Carabinieri, cambio alla compagnia. Il maggiore Volpini subentra a Scacchi - nell’arma come ufficiale nell’ottobre 2005, tra i suoi incarichi si ricorda quello del 2017 impiegato nella missione Eunavfor ... Leggi su ilrestodelcarlino.it