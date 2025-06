Sheinbaum condanna violenza a Los Angeles e chiede rispetto dignità

Claudia Sheinbaum, presidente messicana, si leva forte contro la violenza che ha scosso Los Angeles durante le proteste contro la politica migratoria di Trump. Con un appello al rispetto e alla dignità, ribadisce che ogni forma di violenza è inaccettabile, indipendentemente dalla provenienza. La sua voce si fa portavoce di un messaggio chiaro: difendere i diritti umani e promuovere il dialogo pacifico sono fondamentali per costruire un mondo più giusto e inclusivo.

Milano, 9 giu. (askanews) - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha condannato la violenza durante le proteste a Los Angeles contro la politica migratoria del presidente statunitense Donald Trump, che prende di mira specificamente i messicani residenti negli Stati Uniti. "Deve essere chiaro: condanniamo la violenza, indipendentemente dalla sua origine", ha dichiarato Sheinbaum nella sua consueta conferenza stampa mattutina, invocando "il rispetto della dignità umana e della legge". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sheinbaum condanna violenza a Los Angeles e chiede rispetto "dignità"

