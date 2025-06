Sfruttati e sottopagati nel negozio di barbiere | nei guai il titolare

A Firenze, un caso di sfruttamento e sottopagamento nel settore dei barbieri scuote la città. Le autorità hanno avviato un’indagine per intermediazione illecita e caporalato, che coinvolge un titolare accusato di violazioni gravi in materia di igiene e sicurezza. L’operazione, condotta dai Carabinieri, mette in luce un fenomeno allarmante che richiede immediata attenzione. La scoperta rischia di avere conseguenze significative per il settore e non solo.

FIRENZE – Avviso di conclusione indagine per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di caporalato e di varie violazioni in ordine all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’indagine, su delega della procura di Firenze, è stata condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Firenze e dai carabinieri della stazione di Campi Bisenzio. L’indagine, condotta dal luglio 2024 al marzo 2025, ha consentito di disarticolare un sistema di occupazione al lavoro in condizioni di sfruttamento di diversi lavoratori di nazionalita? straniera, che versavano in grave stato di bisogno, giunti irregolarmente in Italia, ed impiegati come parrucchieribarbieri in due negozi di barberia ubicati a Campi Bisenzio e Firenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: Sfruttati Sottopagati Negozio Barbiere

Lavoratori sfruttati in due saloni da barbiere, sfruttati cinque lavoratori - Reclutati in condizioni di bisogno, paghe da 3 euro l'ora e turni fino a 12 ore senza riposo: denunciato il titolare ... Leggi su rainews.it

Boscotrecase, lavoratori sfruttati e sottopagati: 100mila euro sequestrati in un negozio - Un imprenditore di origine cinese è stato raggiunto da un'ordinanza interdittiva della sua attività per un anno e al sequestro preventivo di 100mila euro per aver sottopagato i propri lavoratori ... Leggi su ilmattino.it

Allestisce un negozio da barbiere in una cantina - Aveva allestito un vero e proprio negozio da barbiere in una cantina di un palazzo di via Turri, nella zona stazione. Leggi su ilrestodelcarlino.it