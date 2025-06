Sfregio bis all’antica cappellina Ancora slogan politici sulle mura Affronto agli Angeli del Bello

Un atto di vandalismo che ferisce il cuore di Gavinana, dove gli Angeli del Bello si sono impegnati con passione per preservare la bellezza del passato. La recente ripulitura delle mura della cappellina di Villa Il Casone, simbolo di un patrimonio da tutelare, è stata vanificata da nuovi graffiti e slogan politici. È ora di unirci e difendere insieme il nostro storico patrimonio, affinché azioni simili non si ripetano più.

Bombolette impazzite nella notte in via Villamagna a vanificare lo sforzo commovente degli Angeli del Bello che neanche un mese fa con pazienza ripulirono con la vernice bianca le mura imbrattate della cappellina di Villa Il Casone, sconsacrata da tempo ma ancora amata testimonianza della Gavinana rurale di inizio Novecento. La chiesetta ieri mattina appariva di nuovo completamente scarabocchiata. Appena un mese fa La Nazione denunciò il primo atto di vandalismo nei confronti della graziosa chiesetta che con linee gentili si ’affaccia’ sul largo marciapiede di via Villamagna, a due passi dall’ingresso del parco dell’Anconella. 🔗 Leggi su Lanazione.it