Sfondano le vetrine di una gioielleria a caccia di Rolex Ladri messi in fuga dall’allarme

Ancora una notte di tensione a Prato, dove ladri determinati hanno sfondato le vetrine della gioielleria Cassetti con un’auto-ariete, nel tentativo di razziare orologi di lusso. Tuttavia, il loro piano è fallito grazie all’allarme tempestivo, che ha messo in fuga i malviventi. Sul caso si indaga per chiarire i dettagli di un episodio che sottolinea ancora una volta la vulnerabilità dei negozi di alta gamma e l’efficacia delle misure di sicurezza.

Prato, 9 giugno 2025 – Ancora un assalto nella gioielleria Cassetti in via Garibaldi a Prato. Già l'anno scorso i ladri avevano sottratto dal negozio alcuni orologi di lusso, ma questa volta non sono riusciti nell'intento criminale. Nella notte tra l'8 e il 9 giugno, infatti, i malviventi hanno sfondato le vetrine del negozio utilizzando un'auto come "ariete", ma sono stati messi in fuga dall'allarme che è tempestivamente scattato. Sul caso indaga la polizia che ha fatto immediatamente partire le indagini per rintracciare i responsabili. Ingenti i danni subiti della gioielleria che, appunto, era già stata presa di mira dai ladri a dicembre dell'anno scorso.