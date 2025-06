Sfonda un lucernario e fa un volo di tre metri

Un incidente inatteso ha trasformato una serata di relax in un momento di paura e preoccupazione a Lignano Sabbiadoro. Quando una ragazza minorenne ha sfondato un lucernario e si è schiantata a terra da un'altezza di tre metri, la comunità si è stretta nel silenzio, sperando in un esito positivo. Ecco cosa è successo e come si sono mossi i soccorsi.

Momenti di grande apprensione nella tarda serata di ieri, domenica 8 giugno 2025, a Lignano Sabbiadoro. Intorno alle 23:27, un grave incidente ha scosso la tranquillità della cittadina balneare, in via Parco San Giovanni Bosco, presso il parcheggio di un hotel della zona. Una ragazza minorenne di.

