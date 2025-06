Sfera Ebbasta ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse con l’adesione al concordato preventivo grazie al fisco di Meloni e Salvini

Sfera Ebbasta, il protagonista della scena musicale italiana, ha fatto notizia non solo per la sua musica, ma anche per risparmi fiscali sorprendenti. Grazie all’adesione al concordato preventivo, ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse, come rivelato da Open in un dettagliato approfondimento. La scoperta apre nuove riflessioni su come le strategie finanziarie si intreccino con il mondo dello spettacolo. Ma cosa è emerso realmente dal bilancio 2024 della sua società ?

Sfera Ebbasta ha aderito al concordato preventivo, risparmiando oltre 100 mila euro di tasse. A svelarlo è Open in un dettagliato articolo a firma Fosca Bincher, anagramma di Franco Bechis, il direttore del sito, che ha analizzato il bilancio 2024 della Cupido srl, la societĂ che gestisce il business musicale di Gionata Boschetti (vero nome del rapper nato a Sesto San Giovanni), amministrata da sua madre Sabrina Garufo. Che cosa è emerso? Innanzitutto, che la società è amministrata molto bene, visti i fatturati di Cupido che crescono senza sosta – 974.576 euro nel 2021, 1.883.815 euro nel 2022 e 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfera Ebbasta ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse con l’adesione al concordato preventivo, “grazie al fisco di Meloni e Salvini”

In questa notizia si parla di: Sfera Ebbasta Oltre Mila

Il rifiuto di Salmo e la risposta di Sfera Ebbasta - Nel panorama musicale italiano, il recente scambio di opinioni tra Salmo e Sfera Ebbasta solleva interrogativi su coerenza e opportunitĂ .

Colpaccio di Sfera Ebbasta che sposa il patto fiscale di Salvini e Meloni. Grazie al concordato preventivo il rapper ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse. Lo stesso accadrĂ nel 2025. Grazie a quei soldi si fa costruire una casa a Miami Partecipa alla discussione

Colpaccio di Sfera Ebbasta che sposa il patto fiscale di Salvini e Meloni. Grazie al concordato preventivo ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse Partecipa alla discussione

Sfera Ebbasta ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse con l’adesione al concordato preventivo, “grazie al fisco di Meloni e Salvini” - Secondo il bilancio 2024 della società che gestisce la carriera del rapper, Sfera Ebbasta ha pagato una flat tax sul suo boom di incassi ... Leggi su ilfattoquotidiano.it

Colpaccio di Sfera Ebbasta che sposa il patto fiscale di Salvini e Meloni. Grazie al concordato preventivo ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse - Il rapper Sfera Ebbasta ha sposato il patto fiscale di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e ha fatto un affarone con cui ha risparmiato centinaia di migliaia di euro di tasse. Leggi su msn.com

Frasi canzoni Sfera Ebbasta: la trap che ha conquistato i più giovani - Dal suo debutto nel 2015, Sfera Ebbasta ha solidificato la sua posizione come una figura di spicco nel panorama del rap e poi della trap. Leggi su alfemminile.com