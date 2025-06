Settimana di bel tempo | temperature in continuo aumento

Prepariamoci a una settimana di bel tempo e temperature in costante aumento, grazie all’espansione dell’alta pressione subtropicale sul Mediterraneo. Il caldo si farà sentire sempre di più, regalando giornate ideali per le attività all'aperto. Con le previsioni dettagliate degli esperti del Centro Meteo Lombardo, scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni e come prepararci al meglio a questa ondata di sole.

L'alta pressione subtropicale presente sull'area mediterranea si espande verso nord portando condizioni di tempo stabile sulla nostra regione per diversi giorni. Le temperature saranno in graduale e continuo aumento con caldo in intensificazione nel corso della settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 9 giugno 2025 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Temperature: Minime stazionarie (1519°C), massime stazionarie o in lieve aumento (2831°C). Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli occidentali.